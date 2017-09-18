ВТБ Банк собирается докапитализироваться на 2,5 млрд грн
ВТБ Банк 23 октября на собрании акционеров рассмотрит вопрос о докапитализации банка на 2,5 млрд грн до 36,808 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Все нормативные процедуры, связанные с докапитализацией, будут завершены в первом квартале 2018 года.
Увеличение капитала ВТБ Банка на сумму 2,5 млрд грн произойдет путем приобретения банком дополнительных акций за счет средств, которые материнский банк (ВТБ) получит исключительно от погашения межбанковских кредитов, ранее выданных дочернему украинскому банку.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на украинскую "дочку" Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.
По поводу возможной продажи банка ВТБ Украина Рожкова сказала: "О покупателях ВТБ нам ничего неизвестно, никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался".
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