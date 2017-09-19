Официальные курсы банковских металлов на 19.09.2017

Нацбанк Украины установил на 19 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343516,69 грн;

серебро - 4589,47 грн;

платина - 255523,43 грн;

палладий - 241909,47 грн.

Напомним, на 18 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 347473,11 грн;

серебро - 4641,72 грн;

платина - 256998,98 грн;

палладий - 244673,52 грн.

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