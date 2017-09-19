Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 19 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,53 коп до 26,0110 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,03 коп - до 26,3070 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,11 грн, минимальный курс продажи - 26,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,93 коп и составляет 30,9670 грн, средний курс продажи вырос - на 2,72 коп до 31,5745 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,185 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,593 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0110 26,3070 0,4185 0,4593 30,9670 31,5745 Медиана 26,0500 26,2850 0,4350 0,4600 31,0000 31,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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