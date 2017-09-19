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Шведский банк Nordea может уйти с российского рынка - СМИ

19.09.2017 10:21
Как сообщают источники, шведская банковская группа Nordea рассматривает возможность ухода с рынка страны-агрессора
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на источники.

С начала этого года акционеры Нордеа Банка активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, однако продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости. По его словам, группа в том числе допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка.

По данным отчетности на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 млрд руб (по текущему курсу центробанка страны-агрессора).

По итогам второго полугодия активы Нордеа составляли 210,7 млрд руб. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель - розничный бизнес банк свернул.

Nordea присутствует на рынке РФ с 2006 года - тогда группа приобрела Оргрэсбанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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