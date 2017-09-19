Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 19 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,23 коп до 26,0140 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,50 коп - до 26,2823 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,11 грн, минимальный курс продажи - 26,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,57 коп и составляет 30,9533 грн, средний курс продажи вырос - на 1,57 коп до 31,5630 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,204 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 4,595 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,53 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0140 26,2823 0,4204 0,4595 30,9533 31,5630 Медиана 26,0500 26,2500 0,4325 0,4590 31,0000 31,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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