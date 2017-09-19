Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 19 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,11/26,14*, к 12:00 составили 26,11/26,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные - 26,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4491/0,4500, к 12:00 котировки составили 0,4486/0,4494.



Торги по евро начались с котировок 31,3085/31,3444, к 12:00 котировки составили 31,2800/31,3063.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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