Суд назначил проверку компании Коломойского по делу ПриватБанка

Суд назначил проверку компании Биола, принадлежащей Игорю Коломойскому

Печерский районный суд Киева назначил налоговую проверку компании Игоря Коломойского Биола по делу хищения средств из ПриватБанка. Об этом говорится в решении суда по делу N757/52034/17-к от 7 сентября.



Прокуратура ходатайствовала перед судом о назначении внеплановой документальной проверки предприятия на предмет соблюдения налогового законодательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров и поручил Государственной фискальной службе провести указанную проверку.



Решение суда обжалованию не подлежит.



Ранее суд арестовал здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, здание завода Биола в Днепре и самолет Boeing по делу о хищении средств ПриватБанка.



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