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Суд назначил проверку компании Коломойского по делу ПриватБанка

19.09.2017 15:56
Суд назначил проверку компании Биола, принадлежащей Игорю Коломойскому
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд Киева назначил налоговую проверку компании Игоря Коломойского Биола по делу хищения средств из ПриватБанка. Об этом говорится в решении суда по делу N757/52034/17-к от 7 сентября.

Прокуратура ходатайствовала перед судом о назначении внеплановой документальной проверки предприятия на предмет соблюдения налогового законодательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров и поручил Государственной фискальной службе провести указанную проверку.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее суд арестовал здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, здание завода Биола в Днепре и самолет Boeing по делу о хищении средств ПриватБанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Коломойский
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