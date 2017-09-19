Межбанк закрылся котировками доллара 26,13/26,15

Во вторник, 19 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,11/26,14, к закрытию котировки составили 26,13/26,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные - 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4491/0,4500, к закрытию котировки составили 0,4494/0,4501.

Торги по евро начались с котировок 31,3085/31,3444, к закрытию котировки составили 31,3246/31,3460.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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