НБУ укрепил гривню на 6 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

На 20 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2612,6436 грн за $100;

3127,8569 грн за 100 евро;

4,4969 грн за 10 руб РФ.



На 19 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2618,0679 грн за $100;

3128,0675 грн за 100 евро;

4,5433 грн за 10 руб РФ.



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