Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,23 коп до 26,0263 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,73 коп - до 26,2897 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,11 грн, минимальный курс продажи - 26,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,10 коп и составляет 31,0243 грн, средний курс продажи вырос - на 4,46 коп до 31,6076 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,581 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,44 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0263 26,2897 0,4193 0,4581 31,0243 31,6076 Медиана 26,0500 26,2700 0,4310 0,4580 31,1000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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