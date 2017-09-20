ФГВФЛ обнаружил махинации в Радикал Банке

Установлены факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне признания его неплатежеспособным. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, но счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС Б2, - сообщает фонд.



По журналу счетов физлиц за день до введения временной администрации открыли 503 текущих счета, или почти столько же, сколько за предыдущие полгода работы банка, а обязательства по текущим счетам физлиц по данным оборотно-сальдового баланса выросли в 7,3 раза - до 95 млн грн.



"Такие действия были направлены на документальное оформление оснований для получения гарантированных выплат от Фонда гарантирования. Проводилось дробление вкладов физлиц и перераспределение средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц", - считают в фонде.



ФГВФЛ признал эти сделки ничтожными, однако указанные факты не принял во внимание Киево-Святошинский районный суд, который удовлетворил совместный иск 159 физлиц, оформивших "вклады" по указанной схеме. Фонд отметил, что подал апелляционную жалобу на решение суда и ожидает ее рассмотрения 26 сентября.



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