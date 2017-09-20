АМКУ проверит продажу активов банков-банкротов
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит наличие нарушений в соглашении между Фондом гарантирования вкладов и двумя американскими компаниями о проведении аукционов по реализации залогового имущества банков. Об этом госсекретарь АМКУ Агия Загребельская написала на своей странице в Facebook.
В комитет поступило обращение, в котором указывалось на то, что отбор агентов для реализации указанного имущества произошел без проведения конкурса, что свидетельствует о совершении антиконкурентных действий. Речь идет о решении исполнительной дирекции ФГВФЛ относительно реализации активов восьми банков, которые находятся в залоге НБУ по кредитам рефинансирования, сообщила Загребельская.
Реализацию поручили двум компаниям-представителям американских корпораций: Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн и Дебтекс Украина.
Ранее в этом месяце сообщалось, что ФГВФЛ планирует продать права требования по кредитам на 13 млрд грн, которые были выданы рядом банков (Дельта Банк, VAB Банк, "Киевская Русь, Еврогазбанк, Златобанк, Актив-Банк) и в конце концов переданы ими в залог НБУ.
Два кредитных пула собирались продавать через две украинские "дочки" американских компаний DebtX и FFN: Дебтекс Украина и Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн.
По данным госреестра, бенефициарами Дебтекс Украина являются американцы Брюс Гансел, Дж. Кингсли Гринленд, Томас Гудвин, а директором - Сергей Синявский. Бенефициары Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - Блисс А. Моррис, Джон А. Моррис, директор - Хилл Бенджамин.
На 31 июля Сергей Синявский был директором и конечным бенефициаром компании ММК-Финанс Треккинг, котороая на указанную дату была зарегистрирована по адресу Киев, ул. Грушевского, 28/2. По этому же адресу пока зарегистрирована фирма Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - конкурент возглавляемой Синявским Дебтекс Украины.
До этого инвестиционная группа ICU заявила, что один из ее фондов собрал 5 млрд грн для участия в аукционе по продаже активов банков-банкротов, который пройдет на FFN.
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