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В банк экс-претендента на Сбербанк введут временную администрацию

20.09.2017 15:47
В банк Михаила Гуцериева, сын которого собирался купить украинскую "дочку" Сбербанка России, завтра могут ввести временную администрацию
Фото: EPA

Банк России готовится ввести временную администрацию в Бинбанк. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источники.

Центробанк страны-агрессора может объявить о введении временной администрации уже завтра, 21 сентября.

Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12 место в общероссийском рейтинге. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

Сын Михаила Гуцериева Саид вместе с Григорием Гусельниковым собирался купить украинскую "дочку" Сбербанка России, но сделка не состоялась.

По данным Forbes, семья Гуцериевых является богатейшей в России. Шишханов - племянник Гуцериева.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Сбербанк России
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