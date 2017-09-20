В банк экс-претендента на Сбербанк введут временную администрацию
Банк России готовится ввести временную администрацию в Бинбанк. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Центробанк страны-агрессора может объявить о введении временной администрации уже завтра, 21 сентября.
Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12 место в общероссийском рейтинге. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.
Сын Михаила Гуцериева Саид вместе с Григорием Гусельниковым собирался купить украинскую "дочку" Сбербанка России, но сделка не состоялась.
По данным Forbes, семья Гуцериевых является богатейшей в России. Шишханов - племянник Гуцериева.
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