В банк экс-претендента на Сбербанк введут временную администрацию

В банк Михаила Гуцериева, сын которого собирался купить украинскую "дочку" Сбербанка России, завтра могут ввести временную администрацию

Банк России готовится ввести временную администрацию в Бинбанк. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источники.



Центробанк страны-агрессора может объявить о введении временной администрации уже завтра, 21 сентября.



Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12 место в общероссийском рейтинге. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.



Сын Михаила Гуцериева Саид вместе с Григорием Гусельниковым собирался купить украинскую "дочку" Сбербанка России, но сделка не состоялась.



По данным Forbes, семья Гуцериевых является богатейшей в России. Шишханов - племянник Гуцериева.



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