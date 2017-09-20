Межбанк закрылся котировками доллара 26,16/26,19

В среду, 20 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,15/26,17, к закрытию котировки составили 26,16/26,19

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные - 26,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,17, максимальные - 26,22.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4496/0,4503, к закрытию котировки составили 0,4525/0,4535.

Торги по евро начались с котировок 31,4061/31,4301, к закрытию котировки составили 31,3763/31,4096.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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