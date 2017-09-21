Официальные курсы банковских металлов на 21.09.2017

Нацбанк Украины установил на 21 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343424,67 грн;

серебро - 4551,76 грн;

платина - 248801,52 грн;

палладий - 239635,15 грн.

Напомним, на 20 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342151,81 грн;

серебро - 4480,68 грн;

платина - 250813,79 грн;

палладий - 243237,12 грн.

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