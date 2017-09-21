Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,63 коп - до 26,3260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,48 коп и составляет 30,8795 грн, средний курс продажи упал - на 7,76 коп до 31,5300 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,178 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,587 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,51 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0485
|
26,3260
|
0,4178
|
0,4587
|
30,8795
|
31,5300
|
Медиана
|
26,0600
|
26,3000
|
0,4350
|
0,4600
|
30,9000
|
31,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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