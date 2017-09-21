Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,22 коп до 26,0485 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,63 коп - до 26,3260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,48 коп и составляет 30,8795 грн, средний курс продажи упал - на 7,76 коп до 31,5300 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,178 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,587 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,51 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0485 26,3260 0,4178 0,4587 30,8795 31,5300 Медиана 26,0600 26,3000 0,4350 0,4600 30,9000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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