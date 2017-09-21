Экс-главу банка Национальный кредит подозревают в хищении денег

Прокуратура подозревает бавшего главу банка Национальный кредит в хищении 4 млн грн

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему председателю правления банка Национальный кредит Игорю Клименко в хищении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



"В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн грн", - гласит сообщение.



Действия Игоря Клименко квалифицируют по ч. 5 ст. 191 УК - присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



В декабре 2016 года Национальная полиция сообщила о подозрении экс-главе банка Национальный кредит в нанесении ущерба на 3,6 млн грн.



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