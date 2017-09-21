Экс-глава банка подозревается в присвоении клиентских средств
Национальная полиция объявила бывшему председателю правления банка о подозрении в присвоении $150 тыс. средств клиента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что чиновник вместе с и.о. начальника одного из управлений оформили фиктивные документы, на основании которых им удалось обмануть клиента банка. О подозрении сообщили обоим.
Де-юре на имя клиента открыли депозитный счет, а де-факто $150 тыс. были распределены между должностными лицами, сообщает Нацполиция.
Бывшим банковским чиновникам грозит наказание в виде заключения на срок от семи до 12 лет.
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