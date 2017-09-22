Соломинка для НБУ. Что происходит в судах за ПриватБанк

Государство рискует потерять еще минимум 8 млрд грн из-за национализации Привата

Арест ряда активов бывших акционеров ПриватБанка стал первым заметным успехом государства в разбирательствах с его экс-бенефициарами во главе с Игорем Коломойским. До сих пор НБУ Минфину и Фонду гарантирования вкладов чаще приходилось выступать в судах ответчиками - сейчас в инстанциях разного уровня находится более 200 исков по теме национализации Привата.



Почти все истцы - бывшие клиенты Привата, которых Нацбанк признал связанными с банком лицами. Деньги с их счетов были принудительно конвертированы в его капитал. Цена вопроса по уже поданным искам достигает 8 млрд грн. В худшем случае банку придется вернуть экс-клиентам намного больше - 29 млрд грн.



LIGA.net разбиралась, усилит ли решение об аресте правовую позицию государства в судах с Коломойским, Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами.



Воспитательный арест

Печерский суд Киева на прошлой неделе удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры по делу о растрате 19 млрд кредитов рефинансирования, выданных банку НБУ. Среди арестованных объектов - помещения завода Биола, зерновой терминал Бориваж и офисное здание, арендуемое студией 1+1. Прокуратура считает, что это имущество было куплено за счет денег Нацбанка. Суд воздержался от таких радикальных трактовок - пока объекты проходят в деле как вещдоки.



Для государства это решение имеет скорее символическое значение, практического смысла в аресте приватовских активов немного. ПриватБанк не стал залогообладателем - суд лишь на время запретил действующим собственникам Биолы, офиса "плюсов", Бориважа и самолета Boeing 767-300 (принадлежит португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA) как-либо отчуждать эти активы, говорит партнер юрфирмы Extracto Василий Чередниченко.



"Компании, указанные в решении, остаются фактическими собственниками имущества. - поясняет Чередниченко. - Но они не могут продать его или как-то другим образом им распорядиться, запрета на использование арестованных активов, в том числе в коммерческих целях, нет".



Пока факт покупки именно этих активов за счет рефинанса не доказан, суд только подтвердил обоснованность подозрений прокуратуры в том, что такое преступление могло иметь место, поясняет советник адвокатской компании Арио Кирилл Юхно.

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Главный бенефициар этой истории - НБУ. Ему принадлежит первоочередное право компенсировать свои денежные требования за счет этих залогов. Вторая причина, по которой Нацбанк может быть доволен решением Печерского суда - таким образом усилится давление на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, государству это выгодно в контексте переговоров по возврату долга перед ПриватБанком связанных с ними компаний, считает управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.



Сразу после того, как решение суда попало в СМИ, регулятор заявил, что не обращался к 1+1 и владельцу арендуемого студией помещений компании Подол Недвижимость с требованием освободить офис. Но свои материальные претензии на эти арестованные объекты НБУ все же подтвердил. "Нежилые помещения здания по ул. Кирилловской в 2014 году были переданы в залог Нацбанку в обеспечение обязательств по кредиту, который был предоставлен НБУ ПриватБанку в 2009 и 2014 годах" - отметил регулятор.



Следствие пока не может с уверенностью ответить на главный вопрос - насколько добросовестной была покупка этих активов их текущими собственниками, считает советник налогово-правового департамента АФ Goro legal Артем Барташевич. Поэтому теоретически владельцы недвижимости могут отменить арест могут в любой момент - для этого нужно подать ходатайство следственному судье.



"Но им нужна доказательная база, - говорит Барташевич. - Например, подтверждение расчетов, доказательства того, что владельцы и должностные лица компаний, которым принадлежит арестованное имущество, не связаны с ПриватБанком и его должностными лицами".



Фактор слабости



На другом фронте дела у Нацбанка идут хуже. Решение регулятора о принудительной конвертации средств в капитал банка в украинских оспаривают 25 компаний/физлиц. Еще 17 дел рассматривают суды первой инстанции на Кипре по иницициативе клиентов местного филиала Привата.

Отдельная группа - 111 исков от 36 компаний, через которых накануне национализации Привата была проведена трансформация кредитного портфеля 196 заемщиков банка на сумму 136 млрд грн.



"Главная их цель - вытребовать оригиналы кредитных договоров по этим 196 должникам, - говорит в собеседник в юрдепартаменте НБУ. - И доказать, что именно эти 36 компаний, а не банк имеют право требовать (а значит и претендовать на реальные залоги) возврата средств от 196 заемщиков".



Решения о связанности принимала специализированная комиссия в НБУ, полный список связанных лиц содержит ее решение №105 от 13 декабря прошлого года. Вместе со статьей 41¹ закона "О системе гарантирования вкладов" это главный аргумент НБУ в судах против еще 42 компаний (они не оспаривают конвертацию средств, а судятся только из-за попадания в список связанных лиц). В Нацбанке ожидают, что всего претензии предяъвят около 100 истцов.





"Иски подаются в гражданские и хозяйственные суды, в основном в Днепропетровске, - рассказывает собеседник LIGA.net в Нацбанке. - Административные иски почти все направлены против 105 решения комиссии НБУ".



Самый яркий пример - дело семьи Суркисов и их активов. В общей сложности они и принадлежащие им компании (А-Банк, ФК Динамо Киев и шесть офшоров) подали против НБУ 12 исков. Все четыре проигранных Нацбанком суда первой инстанции касаются именно исков Суркисов. Суд предписал ПриватБанку вернуть им (как физлицам) 1 048 млрд грн, $288 000 и 8 000 евро депозитов. А-Банк выиграл у государства почти 370 млн грн.



По делу Динамо позицию истца поддержал и апелляционный суд, НБУ уже подал кассационную жалобу. Рассмотрение апелляции регулятора по А-Банку приостановлено до 20 сентября, суд с семьей Суркисов (кроме братьев Игоря и Григория с Нацбанком судится их отец и дочери) был намечен на 18 сентября.



Апелляцию ФК Динамо Нацбанк проиграл еще в июле. Главный аргумент регулятора о связанности футбольного клуба с Приватом - Игорь Суркис и Игорь Коломойский совместно владеют другим активом - телеканалом ТЕТ (также совместно контролируется Коломойским и Суркисами). Почему Нацбанк акцентировал внимание именно на ТЕТ, регулятор не поясняет.

Второе - НБУ утверждает, что Динамо обслуживалось в банке на нерыночных условиях и кроме Привата, нигде не кредитовалось.

Похожую позицию Нацбанк занимает и по остальным схожим судам, отмечает Кирилл Юхно. "В нашей практике есть дело, где довольно скромная компания была признана НБУ связанной с Приватом только на том основании, что она не обслуживалась в других банках, - рассказывает Юхно. - Ни менеджмент, ни собственники, ни виды деятельности этой компании с Приватом не связаны вообще никак".

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В НБУ говорят, что предоставляют судам "очевидные доказательства" связанности. Но в деле ФК Динамо сначала Окружной админсуд Киева, а потом и Киевский апелляционный админсуд посчитали аргументы Нацбанка неубедительными.



"НБУ не предоставил отчетов об инспектировании, справок о проверке и других доказательств, ставших основанием для принятия решения по связанности, - говорится в материалах этого дела. - Представленная распечатка с сайта телеканала ТЕТ о его структуре собственности не является формой осуществления банковского надзора".



Выводы комиссии НБУ о связанности нельзя считать решением субъекта властных полномочий, говорится в материалах обоих судов. То есть никаких ограничений в плане отношений "связанных" клиентов Привата с банком оно не создает, хотя на практике банк прекратил кредитовать "Динамо", несмотря на открытую кредитную линию еще в феврале 2009 года.



Несмотря на решения судов не в свою пользу Нацбанк продолжает настаивать на обоснованности признания ФК Динамо связанным лицом обоснованно. Но подробностей дела, в том числе в части поданных в суд доказательств, не раскрывает. Собственники Динамо давят на судей, используя бренд клуба, считают в Нацбанке.

"Национальный банк предоставил суду полный пакет документов, свидетельствующих о связи Динамо с ПриватБанком, - отмечает пресс-служба НБУ в комментарии LIGA.net. - В том числе и указывающие на нерыночность операций. Их детали составляют банковскую тайну".



Решения по делам большинства связанных лиц суды первой инстанции примут до конца этого года, ожидают в Нацбанке. Поражение приведет к тому, что Привату придется вернуть деньги, конвертированные в акции банка.



Защита от провала



Другая потенциально опасная для НБУ группа исков - попытка оспорить национализацию ПриватБанка со стороны Игоря Коломойского и принадлежащей ему компании Триантал.

Еще два дела касаются правомерности вхождения государства в капитал. Авторы этих исков - не связанные с банком юристы, пытающиеся создать прецедент, рассказывает источник в юрдепартаменте НБУ.



Ближайший суд по искам Коломойского был назначен на 19 сентября, его результаты неизвестны. 25 сентября в Печерском райсуде Киева он намерен опротестовать договор поручительства по кредиту. В случае, если Нацбанк проиграет это дело, требовать погашения рефинанса лично с Коломойского НБУ уже не сможет, в конце цепочки останется только уже государственный ПриватБанк, говорит Андрей Довбенко из ЮФ Ervis.



"Стратегия Коломойского основана на том, что обстоятельства с момента заключения договора поручительства изменились, - поясняет Довбенко. - Если удастся доказать, что он не стал бы брать на себя поручительство, если бы знал, что банк национализируют, иск вполне может быть удовлетворен".

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Найти причины для расторжения практически любого договора, особенно для армии юристов Коломойского, не составит особого труда, поэтому разбирательство по договору поруки может длиться годами, отмечает Юхно из Арио.



Позицию НБУ в судах мог бы усилить forensic-аудит, предварительную версию которого регулятор планировал озвучить в сентябре. Аудит готовила американская компания Kroll, проанализировавшая хоздеятельность Привата, начиная с 2007-2008 года, рассказывают источники в топ-менеджменте Нацбанка. Но такие аргументы, как forensic украинские судьи не принимают в качестве сколь-либо существенных доказательств, говорит Виктор Мороз.



"Сам по себе forensic не перевернет ситуацию с судами против экс-владельцев Привата, - говорит Мороз. - Но, если его результаты будут легализованы через призму проверок контролирующих органов или уголовное производство, это может стать существенным подспорьем в арсенале государства".



Подтвердить результаты forensic и сделать его более убедительным в глазах суда могут только украинские структуры, например, экспертные учреждения Минюста, рассказывает Юхно.



"Forensic будет иметь, как минимум, политический вес, - считает он. - Его результаты будут презентованы в СМИ, это будет своего рода "соломинка", которую НБУ оставит на случай провала уголовных, гражданских и хозяйственных дел в судах".

Сергей Шевчук

Кристина Болотова