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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

22.09.2017 10:18
В пятницу, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,73 коп до 26,0840 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,35 коп - до 26,3555 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,72 коп и составляет 30,9825 грн, средний курс продажи вырос - на 4,08 коп до 31,5555 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,182 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 4,580 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,445 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,52 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0840

26,3555

0,4182

0,4580

30,9825

31,5555

Медиана

26,1000

26,3400

0,4350

0,4550

31,0500

31,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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