Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,73 коп до 26,0840 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,35 коп - до 26,3555 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,72 коп и составляет 30,9825 грн, средний курс продажи вырос - на 4,08 коп до 31,5555 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,182 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 4,580 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,445 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,52 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0840 26,3555 0,4182 0,4580 30,9825 31,5555 Медиана 26,1000 26,3400 0,4350 0,4550 31,0500 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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