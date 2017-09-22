Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,43 коп до 26,1010 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,37 коп - до 26,3457 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,43 коп и составляет 31,0097 грн, средний курс продажи вырос - на 6,70 коп до 31,5817 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - также за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,197 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,583 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1010 26,3457 0,4197 0,4583 31,0097 31,5817 Медиана 26,1000 26,3300 0,4335 0,4570 31,1000 31,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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