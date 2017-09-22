Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 22 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,24/26,27*, к 12:00 котировки составили 26,24/26,26

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,24, максимальные - 26,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,26, максимальные - 26,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4558, к 12:00 котировки составили 0,4555/0,4562.



Торги по евро начались с котировок 31,4040/31,4399, к 12:00 котировки составили 31,4775/31,4988.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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