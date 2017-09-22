Рожкова: В ПриватБанке нечего продавать
Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова считает, что в национализированном ПриватБанке нет активов, которые бы можно было продать через систему ProZorro. Об этом она рассказала на Украинском финансовом форуме.
"В ПриватБанке нечего продавать, давайте оставим его за скобками. Его можно кому-то подарить с доплатой", - ответила Рожкова на вопрос о возможной продаже проблемных активов госбанков через ProZorro.
Она напомнила, что собственником госбанков является Министерство финансов.
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