Рожкова: В ПриватБанке нечего продавать

Замглавы НБУ считает, что у ПриватБанка нет активов, которые можно было бы продать через ProZorro

Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова считает, что в национализированном ПриватБанке нет активов, которые бы можно было продать через систему ProZorro. Об этом она рассказала на Украинском финансовом форуме.



"В ПриватБанке нечего продавать, давайте оставим его за скобками. Его можно кому-то подарить с доплатой", - ответила Рожкова на вопрос о возможной продаже проблемных активов госбанков через ProZorro.



Она напомнила, что собственником госбанков является Министерство финансов.



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Информационное агентство

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