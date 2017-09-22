Межбанк закрылся котировками доллара 26,27/26,295

В пятницу, 22 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,24/26,27, к закрытию котировки составили 26,27/26,295

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,24, максимальные - 26,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,26, максимальные - 26,30.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4558, к закрытию котировки составили 0,4562/0,4569.

Торги по евро начались с котировок 31,4040/31,4399, к закрытию котировки составили 31,4399/31,4698.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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