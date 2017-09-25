Официальные курсы банковских металлов на 25.09.2017

Нацбанк Украины установил на 25 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340612,46 грн;

серебро - 4456,59 грн;

платина - 245020,37 грн;

палладий - 240555,91 грн.

Напомним, на 22 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339010,62 грн;

серебро - 4447,20 грн;

платина - 247941,36 грн;

палладий - 237971,23 грн.

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