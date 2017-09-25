Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 25 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,05 коп до 26,1115 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,48 коп - до 26,3805 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,33 коп и составляет 31,0130 грн, средний курс продажи вырос - на 1,13 коп до 31,5930 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,47 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,189 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,604 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1115 26,3805 0,4189 0,4604 31,0130 31,5930 Медиана 26,1250 26,3500 0,4350 0,4600 31,1000 31,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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