Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 25 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,28/26,315*, к 12:00 котировки составили 26,31/26,335

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,315, максимальные - 26,335.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4581, к 12:00 котировки составили 0,4589/0,4596.



Торги по евро начались с котировок 31,2994/31,3411, к 12:00 котировки составили 31,3220/31,3518.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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