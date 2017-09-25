Межбанк закрылся котировками доллара 26,315/26,335

В понедельник, 25 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,28/26,315, к закрытию котировки составили 26,315/26,335

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,315. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,315, максимальные - 26,335.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4581, к закрытию котировки составили 0,4580/0,4588.

Торги по евро начались с котировок 31,2994/31,3411, к закрытию котировки составили 31,2595/31,2807.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.