ТАСКОМБАНК: инновации и партнерство — основа развития e-commerce
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Имея в составе группы ТАС собственный процессинговый центр, мы сделали ставку на инновационные технологии и нестандартные решения, позволяющие обычные для потребителя вещи превратить в digital-среду. Основой цифровой экспансии стала возможность оцифровки платежных карт Visa и Mastercard в WEBe и мобильном приложении. Технология позволяет платить оцифрованными картами и переводить их в электронный кошелек одной из платежных систем.
Приход цифровой экономики неизбежен и наша задача оцифровать любой сервис, сделав его безопасным, удобным и понятным для потребителя. А благодаря широкой технической базе, мы не ограничиваем возможности партнеров в реализации инновационных решений. Только в этом году было реализовано около 10 совместных проектов с применением технологий ТАСКОМБАНКА и платежных систем. Крайне важными стали MasterPass и VisaCheckOut, позволяющие безопасно проводить платежи со своих карт, зарегистрированных в кошельках платежных систем.
Успешными проектами с применением технологии кошельков MаsterPass стали VodafonePay - мобильное приложение для оплаты услуг и переводов с карты на карту, а также сервис по оплате мобильной связи на сайте Kyivstar. Приложение OKKO Pay позволило осуществлять оплату за заправку, не выходя из автомобиля, сервис по оплате ж/д билетов на сайте booking.uz.gov.ua, сервис переводов karton.ua. Также среди реализованных проектов:"Безопасная сделка" на OLX, сервис получения наложенного платежа за товар через "Новую почту" сразу на платежную карту, без посещения отделений.
Также мы развиваем собственные компетенции в направлении интернет-эквайринга. ТАСКОМБАНК внедрил цифровую платформу paytas.com.ua, с помощью которой процесс подключения интернет магазинов к системам Банка заметно упрощается. Платформа имеет более 30 CMS модулей для различных типов сайтов и не требует от торговцев реализации сложных протоколов. Доступ к возможностям платформы не ограничен и каждый может создать личный кабинет и ознакомиться с ее широким функционалом.
Правильность нашей стратегии подтверждает трехкратное увеличение объема платежей с начала года.
АO "ТАСКОМБАНК" - универсальный коммерческий банк. Сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов. Лицензия НБУ №84 от 24.10.2011 г.
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