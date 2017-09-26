Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,88 коп - до 26,4075 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,24 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,27 коп и составляет 30,8710 грн, средний курс продажи упал - на 13,10 коп до 31,4730 грн. Продать евро дороже можно за 31,05 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,611 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1330
|
26,4075
|
0,4193
|
0,4611
|
30,8710
|
31,4730
|
Медиана
|
26,1650
|
26,4000
|
0,4360
|
0,4600
|
30,9000
|
31,4500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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