Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,87 коп до 26,1330 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,88 коп - до 26,4075 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,24 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,27 коп и составляет 30,8710 грн, средний курс продажи упал - на 13,10 коп до 31,4730 грн. Продать евро дороже можно за 31,05 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,611 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1330 26,4075 0,4193 0,4611 30,8710 31,4730 Медиана 26,1650 26,4000 0,4360 0,4600 30,9000 31,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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