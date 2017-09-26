Котировки доллара на межбанке выросли до 26,38/26,40

Во вторник, 26 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,33/26,35*, к 12:00 котировки составили 26,38/26,40

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,33, максимальные - 26,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,35, максимальные - 26,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4573/0,4580, к 12:00 котировки составили 0,4585/0,4593.



Торги по евро начались с котировок 31,1615/31,1852, к 12:00 котировки составили 31,1758/31,1968.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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