Межбанк закрылся котировками доллара 26,39/26,415

Во вторник, 26 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,33/26,35, к закрытию котировки составили 26,39/26,415

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,33, максимальные - 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,35, максимальные - 26,415.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4573/0,4580, к закрытию котировки составили 0,4572/0,4581.

Торги по евро начались с котировок 31,1615/31,1852, к закрытию котировки составили 31,1006/31,1300.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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