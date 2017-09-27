Официальные курсы банковских металлов на 27.09.2017
27.09.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 27 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 342998,18 грн;
серебро - 4487,83 грн;
платина - 244574,68 грн;
палладий - 241936,34 грн.
Напомним, на 26 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 340353,22 грн;
серебро - 4460,67 грн;
платина - 246060,67 грн;
палладий - 241060,50 грн.
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