Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,40 коп до 26,2460 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,68 коп - до 26,5305 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,63 коп и составляет 30,8150 грн, средний курс продажи упал - на 5,72 коп до 31,4025 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 4,205 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,624 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2460 26,5305 0,4205 0,4624 30,8150 31,4025 Медиана 26,2500 26,5000 0,4400 0,4600 30,8250 31,3750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.