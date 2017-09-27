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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

27.09.2017 10:16
В среду, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,40 коп до 26,2460 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,68 коп - до 26,5305 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,63 коп и составляет 30,8150 грн, средний курс продажи упал - на 5,72 коп до 31,4025 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 4,205 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,624 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2460

26,5305

0,4205

0,4624

30,8150

31,4025

Медиана

26,2500

26,5000

0,4400

0,4600

30,8250

31,3750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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