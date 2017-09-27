Наличный доллар подорожал на 10 копеек

В среду, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 10,67 коп до 26,2687 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,40 коп - до 26,5377 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,97 коп и составляет 30,8117 грн, средний курс продажи упал - на 5,43 коп до 31,4053 грн. Продать евро дороже можно за 31,02 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,227 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,618 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2687 26,5377 0,4227 0,4618 30,8117 31,4053 Медиана 26,2750 26,5450 0,4375 0,4600 30,8000 31,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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