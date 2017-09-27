Межбанк закрылся котировками доллара 26,47/26,49

В среду, 27 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,41/26,43, к закрытию котировки составили 26,47/26,49

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,41, максимальные - 26,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4535/0,4544, к закрытию котировки составили 0,4541/0,4547.

Торги по евро начались с котировок 31,0317/31,0552, к закрытию котировки составили 31,0307/31,0542.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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