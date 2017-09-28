НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек

На 28 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2647,2830 грн за $100;

3108,1750 грн за 100 евро;

4,5635 грн за 10 руб РФ.



На 27 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2638,3461 грн за $100;

3109,8185 грн за 100 евро;

4,5869 грн за 10 руб РФ.



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