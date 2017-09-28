Официальные курсы банковских металлов на 28.09.2017

Нацбанк Украины установил на 28 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339527,28 грн;

серебро - 4471,26 грн;

платина - 245403,13 грн;

палладий - 242226,39 грн.

Напомним, на 27 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342998,18 грн;

серебро - 4487,83 грн;

платина - 244574,68 грн;

палладий - 241936,34 грн.

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