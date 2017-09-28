Суд подтвердил право НБУ выводить с рынка "непрозрачные" банки
Национальный банк Украины (НБУ) выиграл в первой инстанции очередной судебный спор относительно выведения с рынка Классикбанка за непрозрачную структуру собственности. Об этом сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, пишет Экономическая правда.
"На этот раз решение регулятора оспаривал Классикбанк. Окружной административный суд Днепропетровской области признал дискреционное право НБУ применять меры воздействия к банкам, которые не имеют прозрачной структуры собственности", - отметил Бевз.
Он напомнил, что ранее Нацбанк в трех судебных инстанциях выиграл дело банка Юнисон, а также первую и апелляционную инстанции по делу банка ТК Кредит.
"Сейчас оба дела пересматриваются Верховным судом", - добавил Бевз.
Классикбанк принадлежал Сергею Думчеву и работал на рынке Украины с 1994 года. Он входил в группу небольших финучреждений по объему активов.
С 14 июня 2016 года в банке работала временная администрация.
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