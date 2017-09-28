НБУ продал депозитные сертификаты на полмиллиарда гривень

Нацбанк продал восьми финучреждениям депозитные сертификаты на 500 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) продал восьми банкам депозитные сертификаты на 500 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 27 сентября сроком на 77 дней, удовлетворены заявки восьми банков по предельной процентной ставке 12,89% годовых общим объемом 500 млн грн", - уточняет НБУ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.