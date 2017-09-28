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НБУ продал депозитные сертификаты на полмиллиарда гривень

28.09.2017 11:26
Нацбанк продал восьми финучреждениям депозитные сертификаты на 500 млн грн
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продал восьми банкам депозитные сертификаты на 500 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 27 сентября сроком на 77 дней, удовлетворены заявки восьми банков по предельной процентной ставке 12,89% годовых общим объемом 500 млн грн", - уточняет НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Депозит
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