Межбанк закрылся котировками доллара 26,49/26,52

В четверг, 28 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,49/26,52, к закрытию котировки остались прежними

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные - 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4523/0,4529, к закрытию котировки составили 0,4567/0,4575.

Торги по евро начались с котировок 31,0754/31,0988, к закрытию котировки составили 31,2396/31,2750.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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