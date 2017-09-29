НБУ ослабил гривню еще на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 29 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2652,1094 грн за $100;

3123,6545 грн за 100 евро;

4,5393 грн за 10 руб РФ.



На 28 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2647,2830 грн за $100;

3108,1750 грн за 100 евро;

4,5635 грн за 10 руб РФ.



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