Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,52 коп до 26,3345 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,80 коп - до 26,6000 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,54 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,15 коп и составляет 30,8845 грн, средний курс продажи вырос - на 10,80 коп до 31,4680 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,195 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,615 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3345 26,6000 0,4195 0,4615 30,8845 31,4680 Медиана 26,3500 26,6000 0,4350 0,4600 30,9000 31,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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