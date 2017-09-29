Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,00 коп до 26,3493 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,77 коп - до 26,6097 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,5 грн, минимальный курс продажи - 26,54 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,33 коп и составляет 30,8963 грн, средний курс продажи вырос - на 10,83 коп до 31,4683 грн. Продать евро дороже можно за 31,16 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,219 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,613 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3493 26,6097 0,4219 0,4613 30,8963 31,4683 Медиана 26,3550 26,6000 0,4340 0,4600 30,9200 31,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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