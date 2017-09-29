Котировки доллара на межбанке выросли до 26,57/26,59

В пятницу, 29 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,53*, к 12:00 котировки составили 26,57/26,59

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,59



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4572, к 12:00 котировки составили 0,4586/0,4595.



Торги по евро начались с котировок 31,2526/31,2762, к 12:00 котировки составили 31,3446/31,3682.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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