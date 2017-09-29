В августе на счета ликвидируемых банков поступило 935 млн грн

Заемщики ликвидируемых банков в августе погасили кредиты на 470 млн грн

В августе на счета ликвидируемых банков поступило 935,2 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Из этой сумы 469,7 млн грн получено от погашения кредитов заемщиками, 433,1 млн грн - от продажи активов ликвидируемых банков, 23 млн грн получено от погашения ценных бумаг и 9,4 млн грн - в качестве арендной платы, уточняет ФГВФЛ.



Сумма поступлений от погашения кредитов Дельта Банка составила 256,4 млн грн, Platinum Bank - 52,5 млн грн, Фидобанка - 45,6 млн грн. Активы банка Форум были реализованы за 130 млн грн, Platinum Bank - 70,3 млн грн, банка Финансы и Кредит - 64,4 млн грн.



По итогам первых восьми месяцев этого года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 5,9 млрд грн: 2,9 млрд грн получено от продажи активов; 2,82 млрд грн - от погашения кредитов; 115,1 млн грн - от погашения ценных бумаг; 73,9 млн грн - от аренды.

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