Дело ПриватБанка: арестовано имущество заводов Коломойского

Печерский райсуд наложил арест на железнодорожные транспортные средства четырех предприятий в деле о злоупотреблениях в ПриватБанке

Печерский райсуд Киева 14 сентября 2017 г. по ходатайству следователей Генпрокуруратуры наложил арест на имущество Орджоникидзевского ГОКа, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого ГОКа и Днепроазота в деле по злоупотреблениям должностных лиц ПриватБанка. Соответствующее определение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратуры подозревает должностных лиц ПриватБанка в то, что они в 2014 г. завладели средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенных на рефинансирование ПриватБанка.

Впоследствии эти средства были выданы подконтрольным предприятиям в виде кредитов под залог имущественных прав на товар. Суммы кредитов составляли от $18 млн до $73 млн. Предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов. Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

"Таким образом, должностные лица ПАО КБ ПриватБанк не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров", - сказано в ходатайстве прокуратуры.

Кроме того, следователи Генпрокуратуры указали, что бывшие должностные лица ПриватБанка выдавали кредиты фиктивным юрлицам на заранее невыгодных условиях, "в результате чего государство, во избежание дестабилизации рынка вынуждено была за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд грн осуществить национализацию указанного банка, что привело к тяжелым последствиям интересам государства".

Следственный судья удовлетворил ходатайство следователей ГПУ. Арест наложен на транспортные средства упомянутых предприятий: электровозы, вагоны, тепловозы, цистерны, железнодорожные платформы.

Как сообщалось, ранее суд Печерский суд уже принял решение арестовать здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, здание завода Биола в Днепре и самолет Boeing в деле о хищении средств ПриватБанка.

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