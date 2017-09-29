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Ощадбанк выиграл суд у Когана и Спецвнешкомплекта

29.09.2017 13:00
Суд постановил вернуть государственному Ощадбанку 100 млн грн кредита
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верховный суд Украины 13 сентября решил спор между государственным Ощадбанком и бенефициаром Спецвнешкомплект Геннадием Коганом, который выступал поручителем по кредиту на 100 млн грн. Об этом сообщает FinClub.

В 2011-м и 2013 годах Ощадбанк предоставил Спецвнешкомплекту кредитную линию на общую сумму почти 60 млн грн. Обеспечением выполнения условий договоров кредитной линии была и поручительство бенефициара Геннадия Когана.

"После нарушения предприятием условий договоров кредитной линии Ощадбанк обратился за защитой своих прав в суд, в том числе о взыскании задолженности с Геннадия Когана. Согласно решению Оболонского районного суда Киева от 12 августа 2016 года и решению Апелляционного суда Киева от 16 ноября 2016 года, Ощадбанк взыскал с Геннадия Когана задолженность в сумме более 100 млн грн с учетом штрафов, пени и инфляции", - уточняет госбанк.

Однако по инициативе должника 5 июля 2017 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил предыдущие судебные решения и направил дело на новое рассмотрение. "При этом Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел сделал вывод, что поручитель ничего не должен государственному банку, поскольку его поручительство прекратилось вследствие изменения сроков погашения отдельных частей задолженности в рамках срока на погашение кредита", - рассказали в Ощадбанке.

Банк не согласился с такой позицией ВССУ и обратился за защитой своих прав в Верховный суд Украины. "13 сентября 2017 года представители Ощадбанка убедили высшую судебную инстанцию в законности требований госбанка к поручителю по кредиту предприятия на сумму более 100 млн грн, в наличии непрекращенного поручительства и ошибочности выводов Высшего специализированного суда Украины. Верховный суд Украины решил спор, определив в своем решении правовую позицию, которая может использоваться в пользу банковского сообщества в аналогичных спорах", - сообщает ресс-служба Ощадбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
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