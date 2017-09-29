Порошенко определился с кандидатом на пост главы НБУ - источник
Новым главой Национального банка Украины (НБУ) может стать ныне исполняющий обязанности Яков Смолий. Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источники.
"Его (Смолия - ред.) кандидатура на этот пост согласована уже минимум месяц назад", - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке, с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей.
В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.
"С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента", - объяснила пресс-служба.
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