Порошенко определился с кандидатом на пост главы НБУ - источник

По данным СМИ, на пост председателя Нацбанка глава государства подаст кандидатуру и.о. главы НБУ Якова Смолия

Новым главой Национального банка Украины (НБУ) может стать ныне исполняющий обязанности Яков Смолий. Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источники.



"Его (Смолия - ред.) кандидатура на этот пост согласована уже минимум месяц назад", - отмечает издание.



Ранее сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке, с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей.



В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.



"С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента", - объяснила пресс-служба.



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