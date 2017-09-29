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Порошенко определился с кандидатом на пост главы НБУ - источник

29.09.2017 16:50
По данным СМИ, на пост председателя Нацбанка глава государства подаст кандидатуру и.о. главы НБУ Якова Смолия
Фото: пресс-служба НБУ

Новым главой Национального банка Украины (НБУ) может стать ныне исполняющий обязанности Яков Смолий. Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источники.

"Его (Смолия - ред.) кандидатура на этот пост согласована уже минимум месяц назад", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке, с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей.

В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.

"С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента", - объяснила пресс-служба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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