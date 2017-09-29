АМКУ разрешил Тигипко купить "дочку" Сбербанка
Сергей Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на опосредованное приобретение акций ОАО Ви Эс Банк. Об этом сказано в сообщении АМКУ.
"Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении разрешения физическому лицу - гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу на опосредованное приобретение акций ПАО Ви Эс Банк (г. Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Тигипко опосредованно осуществляет контроль над ОАО ТАСкомбанк (г. Киев) и ПАО Универсал Банк (г. Киев).
Совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому.
99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.
На 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28 место среди 88 действующих банков по классификации НБУ.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на украинскую "дочку" Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.
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